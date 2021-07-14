باكو، 14 يوليو، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 14 يوليو اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0177 أورو EUR 1 2.0029 دولار أسترالي AUD 1 1.2673 روبل بلاروس BYN 1 0.6621 ريال برازيلي BRL 1 0.3292 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1153 كرون دنماركي DKK 1 0.2693 لاري جورجي GEL 1 0.5417 روبي هندي INR 1 0.0228 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2189 دولار كندا CAD 1 1.359 دينار الكويت KWD 1 5.6527 رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4047 بيسو المكسيك MXN 1 0.0849 جنيه مصري EGP 1 0.1083 لاي مولدوفا MDL 1 0.0941 كرون النرويج NOK 1 0.1937 زلوتي بولندا PLN 1 0.4374 تنكه كازاخستان KZT 1 0.004 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201 روبل روسي RUB 1 0.0229 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4223 دولار سنغافورة SGD 1 1.2539 ريال السعودية SAR 1 0.4533 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1503 دولار تايوان TWD 1 0.0607 ليرة تركيا TRY 1 0.197 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0623 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1914 كرون التشيك CZK 1 0.0781 يوان الصين CNY 1 0.2625 جنيه إنكلترا GBP 1 2.3488 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5171 كرون السويد SEK 1 0.1965 فرنك سويسرا CHF 1 1.8511 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1477 ليرة لبنان LBP 100 0.1118 ين اليابان JPY 100 1.539 بيسو تشيلي CLP 100 0.2266 سوم أوزبكستان UZS 100 0.016 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0117 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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