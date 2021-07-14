  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ١٤.٠٧.٢٠٢١ [١٠:٢٤]

    باكو، 14 يوليو، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 14 يوليو اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0177

    أورو EUR 1 2.0029

    دولار أسترالي AUD 1 1.2673

    روبل بلاروس BYN 1 0.6621

    ريال برازيلي BRL 1 0.3292

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1153

    كرون دنماركي DKK 1 0.2693

    لاري جورجي GEL 1 0.5417

    روبي هندي INR 1 0.0228

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2189

    دولار كندا CAD 1 1.359

    دينار الكويت KWD 1 5.6527

    رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4047

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0849

    جنيه مصري EGP 1 0.1083

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0941

    كرون النرويج NOK 1 0.1937

    زلوتي بولندا PLN 1 0.4374

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.004

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201

    روبل روسي RUB 1 0.0229

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4223

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2539

    ريال السعودية SAR 1 0.4533

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1503

    دولار تايوان TWD 1 0.0607

    ليرة تركيا TRY 1 0.197

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0623

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1914

    كرون التشيك CZK 1 0.0781

    يوان الصين CNY 1 0.2625

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.3488

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5171

    كرون السويد SEK 1 0.1965

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8511

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1477

    ليرة لبنان LBP 100 0.1118

    ين اليابان JPY 100 1.539

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2266

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.016

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0117

    ريال إيران IRR 100 0.004

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٣.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٢٩]
    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار لـ14 يوليو
    ١٣.٠٧.٢٠٢١ [٠٩:٥‎٧]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    ١٢.٠٧.٢٠٢١ [١٨:٠٣]
    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار لـ13 يوليو
    ٠٩.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٤٢]
    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار لـ12 يوليو
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم