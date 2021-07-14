البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 14 يوليو، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 14 يوليو اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0177
أورو EUR 1 2.0029
دولار أسترالي AUD 1 1.2673
روبل بلاروس BYN 1 0.6621
ريال برازيلي BRL 1 0.3292
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1153
كرون دنماركي DKK 1 0.2693
لاري جورجي GEL 1 0.5417
روبي هندي INR 1 0.0228
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2189
دولار كندا CAD 1 1.359
دينار الكويت KWD 1 5.6527
رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4047
بيسو المكسيك MXN 1 0.0849
جنيه مصري EGP 1 0.1083
لاي مولدوفا MDL 1 0.0941
كرون النرويج NOK 1 0.1937
زلوتي بولندا PLN 1 0.4374
تنكه كازاخستان KZT 1 0.004
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201
روبل روسي RUB 1 0.0229
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4223
دولار سنغافورة SGD 1 1.2539
ريال السعودية SAR 1 0.4533
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1503
دولار تايوان TWD 1 0.0607
ليرة تركيا TRY 1 0.197
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0623
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1914
كرون التشيك CZK 1 0.0781
يوان الصين CNY 1 0.2625
جنيه إنكلترا GBP 1 2.3488
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5171
كرون السويد SEK 1 0.1965
فرنك سويسرا CHF 1 1.8511
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1477
ليرة لبنان LBP 100 0.1118
ين اليابان JPY 100 1.539
بيسو تشيلي CLP 100 0.2266
سوم أوزبكستان UZS 100 0.016
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0117
ريال إيران IRR 100 0.004
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