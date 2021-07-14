الخارجية: لا يحق لأرمينيا حتى أن تعلق على أية زيارة تتحقق داخل حدود أذربيجان

باكو، 14 يوليو، أذرتاج

ردت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية ليلى عبد الله يفا على استفسار ممثلين لوسائل الاعلام الجماهيرية في معلومات متداولة حول تسليم الخارجية الأرمينية مذكرة احتجاج إلى البعثات الدبلوماسية للبلاد الأجانب في أرمينيا بشأن زيارة ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمد عليها في أذربيجان لمدينة شوشا 9 يوليو.

قالت عبد الله يفا إن خطوة وزارة الخارجية الأرمينية المذكورة تدل مرة أخرى على أن البلد المشار إليه ما زال يتخذ موقفا مضادا للقانون الدولي ومنطلقا من الادعاءات الترابية.

وأضافت أن أرمينيا لا يحق لها حتى أن تعلق على أية زيارة تتحقق داخل حدود أذربيجان وناهيها عن الاعتراض عنها. حيث أن الزيارات لهذه الأراضي كانت غير قانونية حينما كانت أرمينيا تستولي عليها محتلة عسكرية وقد تم تحرير شوشا وهي جزء مركب من أذربيجان مثل سائر مناطق البلد المحررة من الاحتلال الأرميني وتنظم زيارات لها وستقام وتجري اعمال إعادة الاعمار من اجل عودة أصحاب المدينة وفقا للقانون وقصارى القول ستستعيد الحياة في مهدنا الثقافي.

وتساءلت عبد الله يفا أن الخارجية الأرمينية يجب عليها أن تفكر على الأقل قبل تحرير مذكرة احتجاج فيما تعترض عليه وعلى أي أساس قائلة إن غياب رئاسة في الخارجية الأرمينية كما يبدو تؤثر تأثيرها على وثائق تحررها هذه المؤسسة.

وتابعت أن وزارة الخارجية الأرميني ينبغي لها أن تدرك وتفهم الأوضاع الجديدة في المنطقة حيث أن الانطلاق من السياسة المضادة للقانون الدولي وغير البناءة كما كان في الماضي لا يعد لارمينيا بأي شيء صالح.