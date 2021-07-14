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    القوات المسلحة لأرمينيا تطلق النار على المواقع الأذربيجانية في نخجيوان وتجرح جنديا اذربيجانيا

    ١٤.٠٧.٢٠٢١ [١٣:١٥‎]

    باكو، 14 يوليو (أذرتاج)

    قامت القوات المسلحة لأرمينيا بإطلاق النار باستخدام الأسلحة النارية الكبيرة العيار المختلفة حوالي الساعة العاشرة في 14 يوليو على مواقع الجيش الاذربيجاني المتمركز في اتجاه محافظة ساداراك بجمهورية نخجيوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان جنديا اذربيجانيا (مردانلي عباد الله محسود اوغلو) أصيب بجروح نتيجة إطلاق النار من الجانب الأرميني. بعد الإسعاف الطبي الاولي للجريح نقل الى المستشفى.

    أسكت الجيش الاذربيجاني نقاط النيران للعدو. الوضع الحالي في هذا الاتجاه مستقر وتسيطر الوحدات الأذربيجانية على الظروف العملياتية.

     

    AZERTAG.AZ :القوات المسلحة لأرمينيا تطلق النار على المواقع الأذربيجانية في نخجيوان وتجرح جنديا اذربيجانيا
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