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    تنفيذ اتفاقية "أوبك +" بنسبة 114 %

    ١٤.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٤٧]

    باكو، 14 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    أوفت الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) والدول غير الأعضاء (أوبك +) بالتزاماتها بخفض إنتاج النفط بنسبة 114 في المائة في شهر يونيو، حسبما افادته وكالة اذرتاج نقلا عن وكالة الطاقة الدولية.

    يذكر انه قرر المشاركون في الاجتماع الوزاري الـ17 لوزراء الطاقة فى منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وخارجها (أوبك +) افتراضيا عبر الإنترنت، مواصلة زيادة المعروض النفطي العالمي.

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