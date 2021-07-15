الناطقة باسم الخارجية ترد على نائب رئيس الوزراء الأرميني: ليس الحين للشعبوية الآن بل للاشتغال بأعمال حقيقية

باكو، 15 يوليو، أذرتاج

قالت ليلى عبد الله يفا إن تيغران أفينيان نسى على الأرجح أن الانتخابات قد مضت والحين ليس للشعبوية الآن بل للاشتغال بأعمال حقيقية.

علقت عبد الله يفا الناطقة باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية على بيان نائب رئيس الوزراء الأرميني تيغران أفينيان الذي قال "إن اتفاقية سلام لن تكون حتى حل قضية صفة قراباغ" مفيدة أن بيانات مسؤولين في أرمينيا غير موافقة مع الحقيقة الجديدة في المنطقة وساعية إلى ربط واشتراط السلام بأية قضية لا علاقة لها به يعود بالدرجة الأولى إلى ذلك البلد نفسه عامة.

وأضافت أن احسن وسيلة إلى التوصل إلى السلام والامن والرقي في المنطقة تطبيع العلاقات الذي يعتمد على الاحترام بمبادئ القانون الدولي والامتثال به. هذا هو الموقف الذي كانت أذربيجان وما تزال تتخذ به. وقد أعلنّا عن استعدادنا لتطبيع العلاقات مع أرمينيا المجاورة برفع عامل احتلال أراضينا بجانب تأييدنا بمبادرات تعاون جديدة لأننا لسنا نؤيد البناء ولا الهدم.

وأكدت مشيرة إلى مزاعم بقضية "صفة" على اننا نود لو نذكّر أن موقف أذربيجان قد اعلن عنه مرارا ومن اعلى مستويات كما شدد رئيس الدولة في كلمة ألقاها في 14 يوليو قائلا إن "أراضي أذربيجان ليس فيها أي كيان اداري يسمى بقراباغ الجبلية ولا توجد قراباغ الجبلية بل هناك قراباغ فقط وقد تم انشاء منطقة قراباغ الاقتصادية على أساس المرسوم الموقع عليه 7 يوليو وتشمل على جميع المحافظات المنتمية إلى قراباغ."

وتابعت اننا نلاحظ في الوقت ذاته تقدم آراء وأفكار شبيهة من جانب بعض من المندوبين الأجانب ونأسف على أن الوعود والخيالات الفارغة الصادرة عن هؤلاء الناس لا تعد بما هو أحسن على الاطلاق لارمينيا التي يجب عليها أن تدرك وتتفهم ذلك وأن تستخلص نتائج من الماضي والتاريخ.