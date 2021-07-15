ستنشأ منصة لإقامة اتصالات مباشرة بين رجال اعمال سعوديين واذربيجانيين

باكو، 15 يوليو (أذرتاج)

التقى رئيس هيأة إدارة وكالة تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة (كوبيا) اورخان محمدوف بسفير المملكة العربية السعودية في أذربيجان حمد بن عبد الله بن سعود بن خضير.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن "كوبيا" انه قدمت في اللقاء معلومات عن دعم كوبيا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والخدمات المقدمة من قبلها وتعاونها مع الهيئات الشريكة الأجنبية. كما اجري تبادل الآراء حول نشاط مجموعة العمل التي تتولى كوبيا رئاستها المشتركة في إطار اللجنة الأذربيجانية السعودية المشتركة للتعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والثقافة والرياضة والشباب، انشاء منصة لإقامة اتصالات مباشرة بين رجال اعمال كلا البلدين.

قيل ان العمل على تطوير العلاقات مع الهيئات السعودية المعنية بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة مستمر حاليا.