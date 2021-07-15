تطور إيجابي للتعاون بين البرلمانين الأذربيجاني والتركي

أنقرة، 15 يوليو، أذرتاج

التقي "صمد سيدوف" رئيس لجنة العلاقات الدولية والعلاقات البرلمانية في البرلمان الأذربيجاني الذي زار برئاسة الوفد إلي أنقرة بأعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية التركية الأذربيجانية بقيادة شامل أيريم في 14 يوليو.

وفقًا لما أفادته وكالة أذرتاج أن صمد سيدوف قام بالتحدث عن الزيارة الأخيرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلي أذربيجان في يونيو الماضي ، وخطابه في مجلس الشعب الإذربيجاني، والأهمية التاريخية لإعلان شوشا والمهام المحددة، حيث تحدث عن ذلك ومعربًا عن إمتنانه لحسن الضيافة، وكما عبر عن ثقته في أن التنمية المشتركة للبلدين الشقيقتين ستحقق نجاحًا باهرًا في المستقبل أيضًا. كما ذكر رئيس اللجنة الأهمية التاريخية للزعيم الوطني حيدر علييف في تشكيل أساس متين للعلاقات بين البلدين الشقيقتين، و الإنتصار الكبير لأذربيجان في الحرب الوطنية بفضل قيادة الرئيس إلهام علييف، وأن محاولة الأنقلاب في 15 يوليو 2016 كان هجومًا علي إستقلال تركيا وإن الشعب الأذربيجاني يدين بشدة مرتكبي هذه الجريمة. وأشار صمد سيدوف إلى أن الحرب الوطنية التي استمرت 44 يومًا، وإفشال محاولة الانقلاب في تركيا قبل خمس سنوات هما معركتان بطوليتان من نفس الروح.

وقد رحب رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التركية الأذربيجانية في البرلمان "شامل أيريم" بنظرائه الأذربيجانيين، وأشاد بالنصر التاريخي للجيش الأذربيجاني البطل بقيادة الرئيس إلهام علييف باعتباره انتصارًا لتركيا أيضًا. وأوضح أن الشعب التركي أظهر الأخوة أثناء الحرب كما هو الحال دائمًا.

وكما أكد "شامل أيريم" على أن العلاقات الودية والأخوية بين الرئيس الأذربيجاني "إلهام علييف" والرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" قد عززت وبما في ذلك العلاقات التاريخية بين البلدين، وقال إنه من المهم توسيع العلاقات بين البرلمانين، وكذلك الحزب الحاكم "يني أذربيجان" و حزب العدالة والتنمية.

حيث قام الجانبان في هذا اللقاء بتبادل وجهات النظر حول الوضع الجديد في منطقة النصر التي تمت إعادتها في الحرب الوطنية التي استمرت 44 يومًا، كما قاموا بتحليل دور مساهمة القوة المتنامية لأذربيجان وتركيا في السلام والإستقرار في المنطقة. وأيضًا تم التشديد على أنه لا يمكن أن يكون النصر فقط سببًا في الإطمئنان. ومن الآن فصاعدًا يجب أن نعمل بشكل أكثر قوة، وأن نكافح معًا، ولا سيما أن نحارب التهديدات والمخاطر معًا.

وسوف تنتهي زيارة الوفد المؤلف من النواب "عاصم ملازاد" و"نيغار أرباداراي" و"نسيب محامالييف" و"إركين قديرلي" إلى تركيا في 16 يوليو.