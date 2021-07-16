نفطجي يتفق مع لاعب وسط فرنسي

باكو، 16 يوليو، أذرتاج

اتفق نادي نفطجي باكو لكرة القدم مع لاعب وسط فرنسي.

قال النادي في بيان إنه تعاقد مع لاعب هاور الفرنسي رومن باسك ولم يكشف عن تفاصيل العقد مع اللاعب البالغ 26 عاما من العمر.

يذكر أن الفرنسي باسك يرتدي قميصا مرقما بـ14.