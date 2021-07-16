باكو، 16 يوليو، أذرتاج يوشك نادي كشلة باكو لكرة القدم على إنهاء صفقة مع لاعب جناح أجنبي آخر. قال النادي في بيان إن الحديث يدور حول رضاء كريمي وقد انضم اللاعب الشاب إلى معسكر النادي. ويستعد النادي لتوقيع عقد مع نتاج نادي ماشين سازي التبريزي الإيراني.

AZERTAG.AZ : كشلة باكو على وسط إنهاء صفقة مع لاعب جناح إيراني

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