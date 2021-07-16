باكو، 16 يوليو، أذرتاج ودع نادي صبائل باكو لكرة القدم حارسه الغواتيمالي نيكولاس هاغن لانتهاء مدة عقده. ورفعت قيادة النادي شكرها على خدماته متمنية له نجاحا في مشواره اللاحق. يذكر أن الحارس هاغن انضم إلى صبائل سبتمبر العام الماضي ولعب 27 مباراة.

AZERTAG.AZ : صبائل يودع حارسه الغواتيمالي

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده