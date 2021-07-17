صباح يتنافس مع 3 أندية جورجية وديا ضمن معسكره
AzerTAg.az
١٧.٠٧.٢٠٢١ [١٢:٠٢]
باكو، 17 يوليو، أذرتاج
اطلق نادي صباح باكو لكرة القدم مرحلة ثانية من معسكره الموسمي.
قال النادي في بيان إن صباح يخطط تنظيم 3 مباريات ودية ضمن المعسكر الجورجي.
واعلن عن تنافسه مع شوكورا 20 يوليو وبعد 3 أيام مع سامقورالي وفي 28 يوليو مع سابورتالو.
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