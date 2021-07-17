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    صباح يتنافس مع 3 أندية جورجية وديا ضمن معسكره

    ١٧.٠٧.٢٠٢١ [١٢:٠٢]

    باكو، 17 يوليو، أذرتاج

    اطلق نادي صباح باكو لكرة القدم مرحلة ثانية من معسكره الموسمي.

    قال النادي في بيان إن صباح يخطط تنظيم 3 مباريات ودية ضمن المعسكر الجورجي.

    واعلن عن تنافسه مع شوكورا 20 يوليو وبعد 3 أيام مع سامقورالي وفي 28 يوليو مع سابورتالو.

     

    AZERTAG.AZ :صباح يتنافس مع 3 أندية جورجية وديا ضمن معسكره
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