  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    ارتفاع حجم الغاز الطبيعي المصدر من أذربيجان

    ١٧.٠٧.٢٠٢١ [١٣:٠٠]

    باكو، 17 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    بلغ حجم الغاز الطبيعي المصدّر من أذربيجان خلال أشهر يناير – يونيو من العام الجاري 10 مليارات و378.2 مليون متر مكعب.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية الأذربيجانية أنه بلغت تكلفة تصدير الغاز الطبيعي مليار و585.6 مليون دولار أمريكي.

    يذكر أنه تم تصدير 6 مليارات و599.2 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من البلاد خلال نفس الشهر من العام الماضي وبلغت تكلفتها مليار و259.9 مليون دولار.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع حجم الغاز الطبيعي المصدر من أذربيجان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٧.٠٧.٢٠٢١ [١٥‎:٥‎٣]
    حجم الغاز الطبيعي المصدر إلى أوروبا
    ١٧.٠٧.٢٠٢١ [١٥‎:١٧]
    إيطاليا أكثر البلدان استيرادا للنفط الخام والمنتجات النفطية من أذربيجان خلال العام الجاري
    ١٧.٠٧.٢٠٢١ [١٣:٤٣]
    ارتفاع حجم النفط الخام والمنتجات النفطية المصدرة من أذربيجان
    ١٧.٠٧.٢٠٢١ [١٣:٠٢]
    انخفاض حجم النفط الخام والمنتجات النفطية المصدرة من أذربيجان
    ارتفاع حجم الغاز الطبيعي المصدر من أذربيجان