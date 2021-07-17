ارتفاع حجم الغاز الطبيعي المصدر من أذربيجان

باكو، 17 يوليو / تموز، (أذرتاج)

بلغ حجم الغاز الطبيعي المصدّر من أذربيجان خلال أشهر يناير – يونيو من العام الجاري 10 مليارات و378.2 مليون متر مكعب.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية الأذربيجانية أنه بلغت تكلفة تصدير الغاز الطبيعي مليار و585.6 مليون دولار أمريكي.

يذكر أنه تم تصدير 6 مليارات و599.2 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من البلاد خلال نفس الشهر من العام الماضي وبلغت تكلفتها مليار و259.9 مليون دولار.