رئيس أوزبكستان يبحث مع نائب رئيس الوزراء الأذربيجاني تنظيم ملتقى إقليمية أولى

طشقند، 18 يوليو، أذرتاج

استقبل رئيس أوزبكستان شوكت مير ضيايف نائب رئيس الوزراء الأذربيجاني شاهن مصطفايف على هامش المؤتمر الدولي المنعقد في طشقند في "آسيا الوسطى والجنوبية: الاتصالات المتبادلة الإقليمية. تحديات وفرص".

أفادت أذرتاج أن اللقاء ارتكز على بحث آفاق تنمية التعاون المثمر بين أذربيجان واوزبكستان وتعزيز علاقات الصداقة الوثيقة بين البلدين وما يخص بتنفيذ برامج التبادل في مجالات التجارة والصناعة والزراعة والنقل واللوجستية والثقافية والإنسانية.

وناقش الجانبان مسائل عقد اجتماع رفيع المستوى للجنة التعاون الأذربيجانية الأوزبكية وتنظيم ملتقى إقليمية أولى.

وحضر الاستقبال سفير أذربيجان في أوزبكستان حسين قولييف أيضا.

كنكرلي مراسل أذرتاج