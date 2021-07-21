باكو، 20 يوليو، أذرتاج وصل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم الى روسيا تلبية لدعوة رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين. أفادت أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف كان في استقباله على ارض مطار فنوكوفو الثاني في موسكو نائب وزير الخارجية الروسي اندريه رودينكو ومسؤولون آخرون. وجرى لقاء بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يلتقي برئيس روسيا فلاديمير بوتين على هامش زيارة عمل في موسكو

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