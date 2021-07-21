أذربيجان: تسجيل 251 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 79 مصابا

باكو، 20 يوليو، أذرتاج

سجلت إصابة 251 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 79 مصابا هذا المرض.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 338 ألف و837 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 331 ألف و429 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 4994 مريض منهم ويستمر علاج 2414 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 3 ملايين و929 ألف و320 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 8479 فحص طبي.