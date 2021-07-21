نخجوان، 20 يوليو، أذرتاج تعرضت مواقع قوات أذربيجان في محافظة سدرك التابعة لجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية جيبها الخارجي لطلقات نارية مكثفة من اراضي أرمينيا. قالت وزارة الدفاع في بيان إن قوات أذربيجان اطلقت نيرانا جوابية لإسكات نقاط الجانب المقابل. ولا خسارة في الارواح بين جنود جيش أذربيجان.

AZERTAG.AZ : قوات أذربيجان في نخجوان تتعرض من جديد لطلقات نارية مكثفة من اراضي أرمينيا

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