  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    قوات أذربيجان في نخجوان تتعرض من جديد لطلقات نارية مكثفة من اراضي أرمينيا

    ٢١.٠٧.٢٠٢١ [٠١:٤٩]

    نخجوان، 20 يوليو، أذرتاج

    تعرضت مواقع قوات أذربيجان في محافظة سدرك التابعة لجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية جيبها الخارجي لطلقات نارية مكثفة من اراضي أرمينيا.

    قالت وزارة الدفاع في بيان إن قوات أذربيجان اطلقت نيرانا جوابية لإسكات نقاط الجانب المقابل.

    ولا خسارة في الارواح بين جنود جيش أذربيجان.

     

     

    AZERTAG.AZ :قوات أذربيجان في نخجوان تتعرض من جديد لطلقات نارية مكثفة من اراضي أرمينيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢١.٠٧.٢٠٢١ [٠٠:٣٩]
    شوشا المحررة تحتفل بعيد الاضحى – صور
    ٢٠.٠٧.٢٠٢١ [٢٣:٥‎٩]
    اصابة ضابط باستهداف قوات أرمينيا مواقع قوات أذربيجان في نخجوان
    ١٧.٠٧.٢٠٢١ [١٦:٠٠]
    وزير الدفاع يبحث مع سفير إيطاليا الجديد التعاون بين الجيشين وضمن برامج الناتو
    ١٧.٠٧.٢٠٢١ [١١:٢٢]
    مواقع الجيش الاذربيجاني في الحدود تتعرض لإطلاق النار من أرمينيا
    قوات أذربيجان في نخجوان تتعرض من جديد لطلقات نارية مكثفة من اراضي أرمينيا