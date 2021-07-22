داشكسن، 22 يوليو / تموز، (أذرتاج) قام رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم بزيارة الى محافظة داشكسن. أفادت وكالة أذرتاج ان الرئيس إلهام علييف زار تمثال الزعيم القومي حيدر علييف في مركز المدينة ووضع باقة من الزهور امامه.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يزور محافظة داشكسن

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