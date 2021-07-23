أذربيجان: تطعيم 17 ألف جرعة من لقاح كورونا خلال 22 يوليو

باكو، 23 يوليو / تموز، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 17 الفا و67 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان خلال 22 يوليو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 5 آلاف و392 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و11 ألفا و675 شخص ضمن المرحلة الثانية.

يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 4 ملايين و415 ألف و967 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم مليونين و602 ألف و510 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى ومليون و813 ألف و457 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.