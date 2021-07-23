وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية قوي ته به المحررة في محافظة أغدام (فيديو)
AzerTAg.az
٢٣.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٣٧]
باكو، 23 يوليو / تموز، (أذرتاج)
نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية قوي ته به المحررة في محافظة أغدام من وطأة الاحتلال الأرميني.
تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:
https://video.azertag.az/files/video/2021/2/16270315942143616212.mp4
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