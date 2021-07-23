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    سياسة


    وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية قوي ته به المحررة في محافظة أغدام (فيديو)

    ٢٣.٠٧.٢٠٢١ [١٥‎:٣٧]

    باكو، 23 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية قوي ته به المحررة في محافظة أغدام من وطأة الاحتلال الأرميني.

    تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:

    https://video.azertag.az/files/video/2021/2/16270315942143616212.mp4 

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية قوي ته به المحررة في محافظة أغدام (فيديو)
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