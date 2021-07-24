باكو، 24 يوليو، أذرتاج رسم رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف تصديق تعديلات في اللجنة الحكومية المشتركة الاقتصادية والتجارية والفنية مع دولة قطر. أفادت أذرتاج أن المرسوم الرئاسي الصادر وفقا للفقرة الـ32 للمادة الـ109 للدستور الأذربيجاني ينص على ما يلي: الرئيس المشارك في اللجنة المشتركة: وزير الطوارئ أعضاء اللجنة: النائب الاول لوزير المالية النائب الاول لوزير الثقافة نائب وزير الخارجية نائب وزير الاقتصاد نائب وزير التعليم نائب وزير الطاقة نائب وزير الزراعة نائب وزير النقل والاتصالات والتكنولوجيا العليا النائب الاول لرئيس جهاز الجمارك نائب رئيس اللجنة الحكومية لشؤون الجاليات رئيس مجلس ادارة المؤسسة المختصة لمنطقة آلات الاقتصادية الحرة نائب رئيس شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سفير أذربيجان لدى دولة قطر مع تكليف وزارة الخارجية باشعار الجانب القطري بالتعديلات المدرجة في التركيب الأذربيجاني للجنة الحكومية المشتركة الاقتصادية والتجارية والفنية بين حكومة جمهورية أذربيجان وحكومة دولة قطر.

AZERTAG.AZ : الرئيس علييف يرسم تصديق تعديلات في اللجنة الحكومية المشتركة الاقتصادية والتجارية والفنية مع قطر

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده