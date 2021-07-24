باكو، 24 يوليو، أذرتاج رسم رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف تصديق تعديلات في اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون مع دولة الكويت. أفادت أذرتاج أن المرسوم الرئاسي الصادر وفقا للفقرة الـ32 للمادة الـ109 للدستور الأذربيجاني ينص على ما يلي: الرئيس المشارك للجنة: وزير الخارجية أعضاء اللجنة: نائب وزير المالية نائب وزير الاقتصاد نائب وزير الصناعات الدفاعية نائب وزير الطاقة نائب وزير الثقافة نائب وزير التعليم نائب وزير الصحة نائب وزير النقل والاتصالات والتكنولوجيا العليا النائب الاول لرئيس جهاز الجمارك النائب الاول لرئيس اللجنة الحكومية لشؤون الجاليات نائب رئيس وكالة السياحة الحكومية رئيس مجلس ادارة المؤسسة المختصة لمنطقة آلات الاقتصادية الحرة نائب رئيس البنك المركزي نائب رئيس شركة النفط الوطنية الأذربيجانية النائب الاول لرئيس شركة الخطوط الجوية الأذربيجانية المساهمة المغلقة سفير أذربيجان لدى دولة الكويت مع تكليف وزارة الخارجية باشعار الجانب الكويتي بالتعديلات المدرجة في التركيب الأذربيجاني للجنة الحكومية المشتركة للتعاون بين حكومتي جمهورية أذربيجان ودولة الكويت.

AZERTAG.AZ : الرئيس علييف يرسم تصديق تعديلات في اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون مع الكويت

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