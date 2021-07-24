باكو، 24 يوليو، أذرتاج رسم رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف تصديق تعديلات في اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني والثقافي مع الجمهورية العربية السورية. أفادت أذرتاج أن المرسوم الرئاسي الصادر وفقا للفقرة الـ32 للمادة الـ109 للدستور الأذربيجاني ينص على ما يلي: الرئيس المشارك للجنة: وزير الزراعة أعضاء اللجنة: النائب الاول لوزير المالية نائب وزير الخارجية نائب وزير الاقتصاد نائب وزير الطاقة نائب وزير الثقافة نائب وزير التعليم نائب وزير الصحة نائب وزير النقل والاتصالات والتكنولوجيا العليا النائب الاول لرئيس جهاز الجمارك نائب رئيس لجنة الاحصاءات نائب رئيس وكالة السياحة نائب رئيس البنك المركزي مع تكليف وزارة الخارجية باشعار الجانب السوري بالتعديلات المدرجة في التركيب الأذربيجاني للجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني والثقافي بين حكومتي جمهورية أذربيجان والجمهورية العربية السورية.

AZERTAG.AZ : الرئيس علييف يرسم تصديق تعديلات في اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني والثقافي مع سوريا

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده