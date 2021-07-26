أذربيجان: تطعيم 46 ألفا و910 جرعة من لقاح كورونا خلال 25 يوليو

باكو، 25 يوليو / تموز، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 46 الفا و910 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان خلال 25 يوليو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 20 ألفا و61 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و26 ألفا و849 شخص ضمن المرحلة الثانية.

يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 4 ملايين و563 ألف و897 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم مليونين و654 ألف و76 شخصا تم تطعيمهم في المرحلة الأولى ومليون و909 ألف و821 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.