"خشخاش 2021م" تكشف عن مزارع النباتات المخدرة في قبادلي المحررة من وطأة احتلال أرمينيا

قبادلي المحررة، 26 يوليو، أذرتاج

اكتشفت مزارع النباتات المخدرة بقرية قديلي في قبادلي المحررة من وطأة احتلال أرمينيا ضمن عمليات شاملة للبحث والتحري والوقائية باسم "خشخاش 2021م" منفذة من قبل موظفي قسم شرطة محافظة قبادلي بالتعاون مع عناصر جهاز حرس الحدود.

أفادت أذرتاج عن بيان الداخلية أن 7982 عدد بزنة عامة زادت عن 5 أطنان من شجيرات القنب في أراضي القرية المحررة من الاحتلال وأقلعت من جذورها وأحرقت.