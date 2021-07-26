النائب الأول لرئيس حزب العدالة والتنمية التركي يزور ضريح حيدر علييف ومقابر الشهداء

باكو، 26 يوليو / تموز، (أذرتاج)

قام اليوم النائب الأول لرئيس حزب العدالة والتنمية التركي نعمان كورتولوش والوفد المرافق له بزيارة ضريح الزعيم القومي حيدر علييف مؤسس أذربيجان الحديثة في المقابر الفخرية ووضع باقات من الزهور أمامه تخليدا لذكراه.

أفادت وكالة أذرتاج أن الضيوف وضعوا باقات من الزهور على قبور الأكاديمية ظريفة علييفا عالمة أمراض العيون الشهيرة ورجل الدولة عزيز علييف والبروفيسور تاميرلان علييف.

زار الضيوف مقابر أبناء الوطن البواسل الذين استشهدوا في سبيل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها تخليدا لذكراهم ووضعوا باقات من الزهور أمام نصب "الشعلة الخالدة".

كما زار الوفد التركي نصب "الاستشهاد التركي" الذي أقيم تخليدا لذكرى الجنود الأتراك الشهداء الذين قتلوا في معارك تحرير باكو في عام 1918.

كتب النائب الأول لرئيس حزب العدالة والتنمية التركي نعمان كورتولوش ذكرياته القلبية إلى كتاب الذكرى.