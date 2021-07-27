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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يلتقي النائب الأول لرئيس حزب العدالة والتنمية التركي نعمان كورتولوش والوفد المرافق له

    ٢٧.٠٧.٢٠٢١ [١١:٠١]

    باكو، 27 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 26 يوليو مع النائب الأول لرئيس حزب العدالة والتنمية التركي نعمان كورتولوش والوفد المرافق له.

    أفادت وكالة اذرتاج ان الجانبين أشارا خلال اللقاء إلى التطور الناجح للعلاقات الودية والأخوية بين أذربيجان وتركيا في جميع المجالات وأكدا على الدور الخاص للاتصالات المنتظمة بين رئيسي الدولتين في توسيع علاقاتنا.

    تم خلال المحادثة مناقشة قضايا التعاون بين حزب أذربيجان الجديدة وحزب العدالة والتنمية التركي. ولوحظ أن العلاقات بين الحزبين تلعب دورا هاما في تنمية العلاقات الثنائية. كما تطرق الجانبان إلى أهمية الزيارات المتبادلة بين ممثلي مختلف المؤسسات في بلدينا.

    وتبادل الجانبان وجهات النظر حول آفاق التعاون وأعربا عن ثقتهما في أن العلاقات بين البلدين ستستمر في التوسع.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي النائب الأول لرئيس حزب العدالة والتنمية التركي نعمان كورتولوش والوفد المرافق له
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