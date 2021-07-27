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    اقتصاد


    انخفاض الصادرات من الشاي

    ٢٧.٠٧.٢٠٢١ [١٢:٣٠]

    باكو، 27 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    صدرت حوالي 555 طن من الشاي من البلد خلال أشهر يناير - يونيو من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك ان قيمة الشاي المصدر من البلد بلغت 4.2 مليون دولار.

    يذكر أن أذربيجان صدرت في نفس الفترة العام الماضي 705 طن من الشاي بقيمة 4.7 مليون دولار.

     

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