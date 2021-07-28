باكو، 28 يوليو / تموز، (أذرتاج) تم استيراد 6830 منتجات متنوعة إلى أذربيجان خلال أشهر يناير – يونيو من العام الجاري. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن تكلفة عمليات الاستيراد في أذربيجان بلغت 5 مليارات و391.1 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة.

AZERTAG.AZ : استيراد 6830 منتجات متنوعة إلى البلد خلال 6 أشهر

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