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    اقتصاد


    استيراد 6830 منتجات متنوعة إلى البلد خلال 6 أشهر

    ٢٨.٠٧.٢٠٢١ [١٥‎:٤٧]

    باكو، 28 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    تم استيراد 6830 منتجات متنوعة إلى أذربيجان خلال أشهر يناير – يونيو من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن تكلفة عمليات الاستيراد في أذربيجان بلغت 5 مليارات و391.1 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة.

     

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