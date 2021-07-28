وزير الدفاع يستقبل والي أوكلاهوما مع الوفد المرافق له

باكو، 28 يوليو ، أذرتاج

استقبل وزير الدفاع الاذربيجاني ذاكر حسنوف 28 يوليو اليوم والي ولاية أوكلاهوما الامريكية كيفين ستيت مع الوفد المرافق له المتضمن قائد القوات القومية للولاية اللواء مايكل تومبسون.

قالوزارة الدفاع في بيان إن الوزير تطرق في اللقاء الى الاوضاع الاخيرة في الاراضي المحررة بما فيها المناطق الحدودية بين ارمينيا واذربيجان مقدما معلومات مفصلة الى الضيوف حول الحادث الواقع اليوم واكد على وقوع المسؤولية كلها عن زيادة التوتر على قيادة ارمينيا العسكرية السياسية.

واعرب الوزير عن الامتنان من نتائج ايجابية محرزة بين البلدين في مختلف التعاون ومن الاوضاع الحالية للعلاقات المتبادلة بين القوات القومية لولاية اوكلاهوما وجيش اذربيجان لافتا الى ضرورة المزيد من تطوير هذه العلاقات.

وقدم والي اوكلاهوما الشكر على مساهمة جنود جيش اذربيجان في بعث الدعم الحاسم غير القتالي في افغانستان مؤكدا على تأييده بتوسيع التعاون العسكري الموجود.

ونقل اللواء تومبسون تعازيه الى عائلات الشهداء في حرب الـ44 يوما الوطنية مشددا على أن النصر المحقق العام الماضي دليل على استعداد عال لجيش اذربيجان.