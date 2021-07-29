وزير الاقتصاد يلتقي بمسؤولي إسرائيل

تل أبيب، 29 يوليو، أذرتاج

يزور وزير الاقتصاد الاذربيجاني الرئيس المشارك في اللجنة الحكومية المشتركة بين حكومتي جمهورية أذربيجان ودولة إسرائيل ميكائيل جباروف بزيارة عمل تل أبيب مع الوفد المرافق له.

قالت وزارة الاقتصاد في بيان إن الوزير جباروف التقى على هامش الزيارة بوزير الخارجية الاسرائيلي يائر لابيد. واستلفت في اللقاء الى علاقات الصداقة المعتمدة على الاحترام والثقة المتبادلين بين البلدين. وقيل إن التعاون القائم بين اذربيجان وإسرائيل لا يستند الى الشراكة الاقتصادية فقط بل ولكنه على الجذور التاريخية الثقافية التقليدية ايضا. تحظى الجماعة اليهودية في البلد دائما بالاحترام الكبير وبالموقف الايجابي بجانب لعب الجماعة اليهودية دورا هاما في حياة اذربيجان الاجتماعية السياسية. إن اسرائيل من البلدان لاولى التي اعترفت باستقلال اذربيجان واقامت العلاقات الدبلوماسية معها. وتكتسي الزيارات واللقاءات المحققة بين زعيمي البلدين بأهمية خاصة في تشكل الثقة المتبادلة بين البلدين.

وتم التشديد خاصة على أن دولة إسرائيل قد دعمت اذربيجان على الدوام خلال حرب الـ44 يوما الوطنية وما بعدها ونظمت الفعاليات المختلفة في إسرائيل دعما لموقف اذربيجان بشأن عدوان أرمينيا بجانب تبني بيانات مستنكرة.

وقال الوزير جباروف إن وزارة الاقتصاد تتخذ خطوات مناسبة من اجل مواصلة فعاليات اللجنة المشتركة الاذربيجانية الاسرائيلية مواصلة فاعلة بجانب توسيع قاعدة المعلومات والتعاون فيما قدم معلومات مفصلة حول منطقة آلات الاقتصادية الحرة دائعا مستثمرين إسرائيليين للاستثمار في مختلف قطاعات اقتصاد أذربيجان.

وتبادل الطرفان وجهات نظر حول سائر المسائل ذات الاهتمام المشترك.

والتقى الوزير جباروف كذلك بوزير الاسكان زئيف الكين. وبحث الجانبان في اللقاء آفاق تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية وفرص تعاون جديدة وتشجيع الاستثمار والتبادل بالخبرة في القطاع غير النفطي وكذلك عملية اعادة اعمار الاراضي المحررة من الاحتلال مع التعبير عن اهتمام شركات إسرائيلية بالمشاركة في مشاريع خاصة باعادة بناء الاراضي المحررة من الاحتلال.

وأشاد الوزيران الاسرائليان بافتتاح مندوبيتي التجارة والسياحة الاذربيجانيتين في بلادهما مؤكدين على أن الشراكة تكون منصة ذات الاهمية في توسيع العلاقات بين اوساط الاعمال وتشجيع الحوار العملي واتاحتها فرصا جديدة امام توطيد التعاون بجانب مساهمتها في تطوير المجالات مثل الزراعة والتكنولوجيا العليا والاستثمارات والسياحة.