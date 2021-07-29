باكو، 29 يوليو / تموز، (أذرتاج) صدرت أذربيجان 2568 نوع من المنتجات خلال أشهر يناير – يونيو من العام الجاري. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن تكلفة عمليات التصدير في أذربيجان بلغت 8 مليارات و811 مليون دولار أمريكي خلال 6 أشهر.

AZERTAG.AZ : تصدير 2568 نوع من المنتجات خلال 6 أشهر

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده