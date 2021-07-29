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    تصدير 2568 نوع من المنتجات خلال 6 أشهر

    ٢٩.٠٧.٢٠٢١ [١٥‎:٥‎٥‎]

    باكو، 29 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    صدرت أذربيجان 2568 نوع من المنتجات خلال أشهر يناير – يونيو من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن تكلفة عمليات التصدير في أذربيجان بلغت 8 مليارات و811 مليون دولار أمريكي خلال 6 أشهر.

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