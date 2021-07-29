باكو، 29 يوليو / تموز، (أذرتاج) بلغت قيمة العمليات التجارية في اذربيجان في يونيو مليارين و382 مليون دولار امريكي. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أنه بلعت 998.2 مليون دولار من الواردات ومليار و383.8 مليون دولار من الصادرات من اجمالي قيمة العمليات التجارية.

AZERTAG.AZ : حجم التبادل التجاري الخارجي في أذربيجان يبلغ 2.3 مليار دولار

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