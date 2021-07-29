رؤساء برلمانات أذربيجان وتركيا وباكستان في مضمار شوشا (جيدير دوزو)

شوشا، 29 يوليو / تموز، (أذرتاج)

قام الوفد تحت قيادة رئيسة المجلس الوطني الاذربيجاني صاحبة قفاروفا ورئيس مجلس الأمة التركي الكبير مصطفى شنطوب ورئيس الجمعية الوطنية لجمهورية باكستان الإسلامية أسد قيصري اليوم بزيارة الى مضمار شوشا (جيدير دوزو) المحررة من احتلال أرمينيا.

أفادت وكالة اذرتاج ان المحطة الأخيرة للضيوف كانت جيدير دوزو بعد زيارة عدد من المعالم التاريخية والدينية والمعمارية في شوشا. شاهدوا المنظر الجميل من جيدير دوزو.

يذكر أن زيارة الوفد تنتهي اليوم.