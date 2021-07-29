أذربيجان: تسجيل 615 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 181 مصاب في 29 يوليو

باكو، 29 يوليو / تموز،(أذرتاج)

سجلت إصابة 615 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 181 مصاب هذا المرض وتوفي 5 مصابين بالفيروس في 29 يوليو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 342 ألف و548 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 332 ألف و574 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 5019 مريض منهم ويستمر علاج 4 آلاف و955 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 10 آلاف و423 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 4 ملايين و14 ألفا و73 فحصا طبيا.