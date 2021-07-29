أذربيجان: تطعيم أكثر من 84 ألف جرعة من لقاح كورونا خلال 29 يوليو

باكو، 29 يوليو / تموز، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 84 ألفا و247 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان خلال 29 يوليو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 46 ألفا و638 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و37 ألفا و609 شخص ضمن المرحلة الثانية.

يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 4 ملايين و798 ألف و286 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم مليونين و777 ألف و752 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى ومليونين و20 ألفا و534 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.