وزارة الدفاع: معلومات تدعي بإسقاط طائرتين مسيرتين أذربيجانيتين كاذبة

باكو، 30 يوليو / تموز، (أذرتاج)

دحضت وزارة الدفاع الأذربيجانية المعلومات التي نشرها الجانب الأرميني حول إسقاط مزعوم لطائرتين بدون طيار تابعتين للجيش الأذربيجاني في سماء محافظة باساركيجار.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية ان هذه المعلومات خاطئة أخرى ولا أساس لها من الصحة.