مراسل قناة بلغاريا من جبرائيل المحررة: يكاد لا يمكن التصديق على وجود مدينة هنا في حينها
AzerTAg.az
٣١.٠٧.٢٠٢١ [١١:٢١]
جبرائيل المحررة، 31 يوليو، أذرتاج
قال جيورجي ميلكوف إنني قد رأيت صورا سابقة لجبرائيل وأكاد لا أصدق على أن هذا المكان هو مكان تلك المدينة الجميلة في حينها بعد أن وجدت احوالها الحالية.
اضاف مراسل قناة بلغاريا الوطنية ميلكوف أن مثل هذه البربرية خارج تماما عن الانسانية كما أن اجواء المدينة المدمرة بالكامل تكوّن فكرة حول فظاعة الحرب هنا وتشبه المدينة مدينة الارواح وإنني وطيد الثقة في أن الناس سيعودون الى هنا قريبا عقب اعمال اعادة الاعمار الشاملة لتستمر هنا حياة سعيدة كما كانت قبل الاحتلال.
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