مراسل إذاعة إسبانيا: أنا وطيد الثقة في انتعاش هذه الاراضي بعودة الناس من جديد
AzerTAg.az
٣١.٠٧.٢٠٢١ [١٢:٠٩]
جبرائيل المحررة، 31 يوليو، أذرتاج
قال فيكتوريانو باريديس نافارو إن هذه الاراضي المحررة من الاحتلال تبدو مُرعبة ومخيفة جدا حاليا وأنا وطيد الثقة في انتعاش هذه الاراضي بعودة الناس من جديد.
واضاف نافارو مراسل إذاعة إسبانيا على هامش زيارته اراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال الأرميني أنه لا شك في تحول هذه الاراضي في المستقبل القريب الى احدى اجمل مناطق أذربيجان.
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