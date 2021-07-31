وزير الاقتصاد يبحث مع وزير المالية في إسرائيل مشاريع تنفذ في اعادة اعمار اراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال الأرميني
AzerTAg.az
٣١.٠٧.٢٠٢١ [١٢:٣١]
باكو، 31 يوليو، أذرتاج
قال ميكائيل جباروف إنني تبادلت وجهات نظر مع وزير المالية الاسرائيلي افيجدور ليبرمان حول مشاريع تنفذ في اعادة اعمار اراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال الأرميني.
واضاف جباروف وزير الاقتصاد الأذربيجاني أننا بحثنا مع وزير المالية ليبرمان اهمية افتتاح ممثليتي التجارة والسياحة الاذربيجانيتين في إسرائيل بالنسبة للبلدين وتوسيع التجارة المتبادلة ومسائل الضرائب والتعاون في مجال الاستثمار وكذلك المشاريع التي تنفذ في اعادة اعمار الاراضي المحررة من الاحتلال الأرميني.
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