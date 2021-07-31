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    بدء عرض سجاجيد أذربيجان للبيع في الصين

    ٣١.٠٧.٢٠٢١ [٢٣:٣٠]

    بكين، 31 يوليو، أذرتاج

    بدأ عرض سجاجيد أذربيجان للبيع في اكبر اسواق العالم للاستهلاك في الصين.

    واتفقت ممثلية أذربيجان للتجارة في الصين مع احدى المحال التجارية الكبرى في الصين أس كي بي مول على عرض سجاد أذربيجان للبيع فيها.

    والسجاجيد المعروضة للبيع فيها من انتاج شركة أذر خالتشه لحياكة السجاجيد يدويا. واتفق الطرفان على تسويق سجاجيد أذربيجان في محال شركة اي كي بي مول في مدينة سيان ايضا بعد انطلاق المشروع في العاصمة بكين.

    وقال مسؤول اس كي بي مول إن مراكزنا للتسويق لا تعرض إلا منتجات ذات الجودة العالية واجملها من مختلف انحاء العالم وتوافق سجاجيد أذربيجان يدوية الصنع مع فلسفتنا التجارية بالكامل حيث أن سجاجيد أذربيجان تتضمن تكامل الثقافة القديمة مع الفنون الجميلة قديما وحديثا.

    جعفروف مراسل أذرتاج

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