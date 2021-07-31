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    مجموعة الصحفيين من اليابان وإسبانيا وإيطاليا وبلغاريا والأردن يتفقدون فعاليات محطة فضولي الفرعية للطاقة الكهربائية

    ٣١.٠٧.٢٠٢١ [٢٣:٤٢]

    فضولي المحررة، 31 يوليو، أذرتاج

    تفقدت مجموعة من الصحفيين من كل من اليابان وإسبانيا وإيطاليا وبلغاريا والإردن فعاليات محطة فضولي الفرعية للطاقة الكهربائية الجديدة على هامش زيارة تفقدية منظمة لهم للاراضي المحررة من وطأة احتلال أرمينيا.

    أفادت أذرتاج أن الصحفيين احيطوا علما بالمحطة الفرعية ذات الطاقة 110/35/10 كيلو فولت التي بنيت بتوجيه الرئيس إلهام علييف لتموين الاراضي المحررة من الاحتلال بالطاقة الكهربائية في اقرب وقت ممكن خاصة مطار فضولي الدولي ومدينة فضولي وجميع مرافق البنية التحتية المشيدة لدى قرى مجاورة.

    AZERTAG.AZ :مجموعة الصحفيين من اليابان وإسبانيا وإيطاليا وبلغاريا والأردن يتفقدون فعاليات محطة فضولي الفرعية للطاقة الكهربائية
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    مجموعة الصحفيين من اليابان وإسبانيا وإيطاليا وبلغاريا والأردن يتفقدون فعاليات محطة فضولي الفرعية للطاقة الكهربائية مجموعة الصحفيين من اليابان وإسبانيا وإيطاليا وبلغاريا والأردن يتفقدون فعاليات محطة فضولي الفرعية للطاقة الكهربائية مجموعة الصحفيين من اليابان وإسبانيا وإيطاليا وبلغاريا والأردن يتفقدون فعاليات محطة فضولي الفرعية للطاقة الكهربائية مجموعة الصحفيين من اليابان وإسبانيا وإيطاليا وبلغاريا والأردن يتفقدون فعاليات محطة فضولي الفرعية للطاقة الكهربائية