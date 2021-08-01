مراسل قناة بلغاريا: صدمني قصف المدينة البعيدة عن منطقة الحرب

كنجة، 1 أغسطس، أذرتاج

قال مراسل قناة بلغاريا الوطنية المتلفزة جيورجي ميلكوف إن قصف هذه المدينة الواقعة بمنأى عن منطقة الحرب صدمني ومن المرفوض نهائيا قتل الاطفال والعائلات هنا.

اضاف ميلكوف خلال تفقده مناطق مدينة كنجة المدمرة بقصف قوات أرمينيا خلال الحرب أن الغارة على مدينة كنجة جريمة مرتكبة ضد جميع العالم موضحا أن هذا المنظر وهذا الحادث مأساة واضحة ولا افهم لماذا اجد مثل هذه الحالة في المدينة التي يقيم فيها المسالمون العزل والخالية عن النزاع العسكري ولم أر ولم أسمع مثل هذه الحالة الى اليوم.