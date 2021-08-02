وزارة الدفاع: قوات أرمينيا تعيد اطلاق النار على جيش أذربيجان في نخجوان

باكو، 2 أغسطس، أذرتاج

استهدفت قوات أرمينيا من مواقعها في قرية أراز دين بمحافظة ويدي الأرمينية مواقع جيش أذربيجان في منطقة حيدر أباد السكنية بمحافظة سدرك لجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية الحبيسة ليلة 2 اغسطس باستخدام الاسلحة الآلية.

قالت وزارة الدفاع في بيان انه لا خسارة بين افراد جيش أذربيجان.

واضافت أن جيش أذربيجان أسكت الجانب المقابل بطلقات جوابية.

ويسيطر جيش أذربيجان في الوقت الحاضر على ظروف العملية في هذا الاتجاه.