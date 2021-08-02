اقالة طاقم تدريب منتخب اذربيجان للجودو

باكو، 2 أغسطس، أذرتاج

عقد نائب رئيس اتحاد اذربيجان للجودو صادق صادقوف اجتماعا طارئا 2 اغسطس اليوم بحضور الامين العام للاتحاد رئيس اللجنة الدائمة ونائب الامين العام ورياضيي الجودو الرواد من اعضاء المنتخبات الاساسية وللشباب والناشئين.

وصدر في الاجتماع قرار أقال طاقم التدريب بالكامل للرجال بسبب خيبة أمل في الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020م برئاسة المدرب العام الاوكراني روسلان ماشورينكو مع جميع مساعديه.

وقرر الاجتماع باعادة النظر في رواتب رياضيي الجودو الذين يتقاضون الرواتب العالية ودفعهم رواتب موافقة مع مشوارهم الدولي خلال العام الماضي.

وتقرر تكليف المدرب العام للشباب للرجال إلتشين اسماعيلوف بتدريب المنتخب الوطني للرجال مؤقتا.