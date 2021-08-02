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    أذربيجان: تطعيم 844 جرعة من لقاح كورونا خلال 2 أغسطس

    ٠٢.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٢١]

    باكو، 2 أغسطس، أذرتاج

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 844 جرعة من لقاح عدوى فيروس كورونا 19 تم تطعيمها في أذربيجان خلال 2 أغسطس اليوم.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 649 شخص منهم تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و 195 شخص ضمن المرحلة الثانية.

    هذا ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 5 ملايين و41 ألفا و622 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم مليونين و924 ألف و126 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى ومليونين و 117 ألف و 496 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.

     

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم 844 جرعة من لقاح كورونا خلال 2 أغسطس
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