أذربيجان: تطعيم 844 جرعة من لقاح كورونا خلال 2 أغسطس

باكو، 2 أغسطس، أذرتاج

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 844 جرعة من لقاح عدوى فيروس كورونا 19 تم تطعيمها في أذربيجان خلال 2 أغسطس اليوم.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 649 شخص منهم تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و 195 شخص ضمن المرحلة الثانية.

هذا ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 5 ملايين و41 ألفا و622 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم مليونين و924 ألف و126 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى ومليونين و 117 ألف و 496 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.