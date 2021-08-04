اندلاع حريق في منطقة غابات في إسطنبول

إسطنبول، 4 أغسطس / آب، (أذرتاج)

اندلع حريق في منطقة غابات في إسطنبول.

أفادت وكالة اذرتاج انه تم تسجيل الحريق فى منطقة بيكوز بالمدينة. يشارك في إخماد الحرائق المستمرة 16 طائرة و9 مسيرات و51 مروحية ومروحية مسيرة و850 سيارة إطفاء و150 شاحنة أشغال عامة بالإضافة الى نحو 5250 شخص.

يذكر انه تم تسجيل 174 حريق غابات في 39 ولاية في الفترة من 28 يوليو الماضي الى الرابع من اغسطس الجاري مضيفة انه تمت السيطرة على 160 حريق فيما لا تزال جهود الفرق المختصة مستمرة لاخماد 14 حريق المتبقية في ستة ولايات.

وبلغت حصيلة ضحايا الحرائق في تركيا 8 وفيات وعشرات الإصابات.