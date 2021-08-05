وزارة الدفاع: مواقع الجيش الاذربيجاني تتعرض لإطلاق النار من قبل الأرمن

باكو، 5 أغسطس / آب، (أذرتاج)

تواصل القوات المسلحة الأرمنية ارتكاب استفزازات في المناطق على الحدود الأرمنية الأذربيجانية.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان مواقع الجيش الاذربيجاني المتمركزة في قرية حيدرآباد لمحافظة سادارك وقريتي نوفإفانوفكا وقلعكند بمحافظة كدبك وقريتي إستيسو ويليجا بمحافظة كالبجر وقرية طازه كند بمحافظة داشكسن تعرضت لإطلاق النار من مواقع الجيش الأرميني المتمركزة في مناطق يوخاري شورجا وعزيزلي وشيشقايا وقارائمان السكنية لمحافظة باساركيجار وقرية آردانيش بمحافظة جمبرك ابتداء من الساعة 14:50 حتى الساعة 00:00 من يوم 4 أغسطس.

واكدت على أن ظروف العملية تحت سيطرة جيش أذربيجان في هذا الاتجاه.

لا خسائر في صفوف الجيش الاذربيجاني.