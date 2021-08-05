رجب طيب أردوغان: نشاط أذربيجان مهم جدا بين الذين قدموا لمساعدتنا

موغلا، 5 أغسطس / آب، (أذرتاج)

أود أن أشكر بالنيابة عن اسمي وأمتي كافة الدول الصديقة التي قدمت دعمها. ومن بينها نشاط أذربيجان مهم جدا. تكافح أذربيجان الحرائق بطائرة هليكوبتر وعدد كبير من الأفراد.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها رئيس جمهورية تركيا رجب طيب اردوغان في مقابلة أجرتها معها قناتي "A Haber" و"ATV" التلفزيونيتين.

وأبلغ الرئيس أن الرئيس إلهام علييف سيرسل طائرة أخرى للمساعدة وأعرب عن ثقته في أن أعمال الإطفاء ستصل إلى مرحلة مختلفة تماما. وتشارك حاليا في إخماد الحرائق 20 طائرة و51 طائرة هليكوبتر.