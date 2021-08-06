دوري المؤتمر الأوروبي: أي ايه ال ليماسول – قراباغ أغدام 1-1  عبد الله الزبير سجل هدف التعادل

ليماسول، قبرص، 6 أغسطس، أذرتاج

حل قراباغ أغدام الاذربيجاني ضيفا على نادي اي ايه أل ليماسول القبرصي ضمن المرحلة المؤهلة الثالثة بدوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.

وانتهت المباراة التي ادارها الحكم السويدي غلين نيوبرغ بالتعادل 1-1 وفتح الحساب شيبوفيج د69 من ركلة الجزاء فيما ادرك قراباغ أغدام التعادل من طرف عبد الزبير د93.

وبعد هدف الزبير وقع في الملعب حوادث غير مرغوب فيها من طرف مشجعي صاحب الارض ورغم جهود الحكم استمرت الاحداث المهددة طاقم قراباغ الفني الى أن قرر الحكم وقف المباراة. واستأنفت المباراة بعض فترة ولم يتغير الحساب الى النهاية.

تنظم مباراة الاياب بعد اسبوع في باكو.

وفي حال تجاوز قراباغ هذه المرحلة سيتنافس مع فائز زوج بريدابيك الايسلندي وأبيردين الاسكتلندي في مرحلة الفاصلة.