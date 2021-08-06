الجانب الأرميني يطلق النار على مواقع جيش أذربيجان في محافظتي سادارك وكالبجر
AzerTAg.az
٠٦.٠٨.٢٠٢١ [١١:٥١]
باكو، 6 أغسطس / آب، (أذرتاج)
تواصل القوات المسلحة الأرمنية ارتكاب استفزازات في المناطق على الحدود الأرمنية الأذربيجانية.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان مواقع الجيش الاذربيجاني المتمركزة في قرية حيدرآباد لمحافظة سادارك وقرية إستيسو بمحافظة بمحافظة كالبجر تعرضت لإطلاق النار من مواقع الجيش الأرميني المتمركزة في قرية آرازديان بمحافظة ويدي ومنطقة يوخاري زوغالي السكنية لمحافظة باساركيجار في الساعة 23:00 والساعة 23:50 من يوم 5 أغسطس.
واكدت على أن ظروف العملية تحت سيطرة جيش أذربيجان في هذا الاتجاه.
لا خسائر في صفوف الجيش الاذربيجاني.
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